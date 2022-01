Biraghi: “Abbiamo migliorato il nostro rendimento in trasferta. Non cambieremo modo di giocare”

Ai microfoni di Dazn prima del Torino ha parlato il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi:

“Andate male in trasferta rispetto che in casa, come potete migliorare? La statistica è un po’ abbassata dall’inizio del campionato, adesso veniamo da risultati positivi. In casa abbiamo una spinta importante dai tifosi, è normale che in trasferta si perda qualcosa. La palla lunga può essere una soluzione oggi visto il pressing del Torino? Noi abbiamo il nostro modo di giocare e non ci adattiamo all’avversario”

LA FORMAZIONE UFFICIALE VIOLA