Biraghi: "Abbiamo dato tutto e provato a vincere fino alla fine…"

Cristiano Biraghi, terzino sinistro della viola e della nazionale italiana, ha parlato a Sky Sport dopo aver conquistato lo 0-0 contro il Napoli: "Non dimentichiamoci che abbiamo giocato contro una gr...

Cristiano Biraghi, terzino sinistro della viola e della nazionale italiana, ha parlato a Sky Sport dopo aver conquistato lo 0-0 contro il Napoli: "Non dimentichiamoci che abbiamo giocato contro una grande squadra che punta a vincere il campionato. Abbiamo dato tutto e provato a vincere fino alla fine: non abbiamo segnato ma neanche l'abbiamo preso. Andiamo avanti e pensiamo alle cose positive. Se vogliamo arrivare all'obiettivo prefissato ci servono queste partite: si acquista anche esperienza. Andiamo avanti con il nostro lavoro".

Fonte: calciomercato.com