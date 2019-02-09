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Biraghi: "Abbiamo dato tutto e provato a vincere fino alla fine…"

Cristiano Biraghi, terzino sinistro della viola e della nazionale italiana, ha parlato a Sky Sport dopo aver conquistato lo 0-0 contro il Napoli: "Non dimentichiamoci che abbiamo giocato contro una gr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 febbraio 2019 20:10
Biraghi: "Abbiamo dato tutto e provato a vincere fino alla fine…" - Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Cristiano Biraghi, terzino sinistro della viola e della nazionale italiana, ha parlato a Sky Sport dopo aver conquistato lo 0-0 contro il Napoli: "Non dimentichiamoci che abbiamo giocato contro una grande squadra che punta a vincere il campionato. Abbiamo dato tutto e provato a vincere fino alla fine: non abbiamo segnato ma neanche l'abbiamo preso. Andiamo avanti e pensiamo alle cose positive. Se vogliamo arrivare all'obiettivo prefissato ci servono queste partite: si acquista anche esperienza. Andiamo avanti con il nostro lavoro".

Fonte: calciomercato.com

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