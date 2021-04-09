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Biasin: "Sono appassionato di Vlahovic, ha qualità tecnica e parla già con maturità e intelligenza"

Non voglio paragonarlo a Batistuta. Però credo che possa fare una bellissima carriera, il ragazzo ha tutte le qualità

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 aprile 2021 12:38
Biasin: "Sono appassionato di Vlahovic, ha qualità tecnica e parla già con maturità e intelligenza" - Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©&#xfe0f;
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Biasin: "Sono appassionato di Vlahovic, ha qualità tecnica e parla già con maturità e intelligenza"

Fabrizio Biasin giornalista, ha parlato oggi a Radio Sportiva:

Mi sono veramente appassionato a Vlahovic, non voglio paragonarlo a Batistuta. Però, credo che sia anche lui destinato a fare un bellissima carriera. Le sue qualità tecniche sono straordinarie. Anche il modo in cui parla, mi sembra sintomo di maturità e intelligenza.

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