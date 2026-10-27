Biasin: "Paratici ha fatto confusione, ha ripreso Vanoli che non voleva tenere all'inizio"

Il giornalista ha criticato quanto fatto dal direttore viola

Ospite ai microfoni di Radio Sportiva, il noto giornalista e opinionista Fabrizio Biasin ha analizzato con grande schiettezza il momento delicato in casa Fiorentina, esprimendo forti perplessità sulla gestione e sul rendimento del club viola.

La mancanza di sintonia in campo

Biasin parte dal valore dei singoli e dai problemi tattici evidenziati nelle ultime uscite:

"La Fiorentina credo abbia sicuramente un potenziale importante. Contro l'Inter ha giocato una partita di sofferenza, prettamente difensiva, ma ci sta di fare questa fatica: la squadra comunque è stata abbastanza compatta. Contro il Como la Fiorentina aveva giocato una buona partita, ma il risultato è ancora una volta zero punti ottenuti."

L'opinionista ha poi individuato il vero limite attuale della formazione viola:

"Le difficoltà proseguono perché ci sono tanti giocatori importanti, ma manca quell’alchimia che si vede in altre squadre, come il Torino."

Il giudizio sul mercato e sulla panchina

Il focus si è poi spostato sulla gestione societaria e sul caos legato alla guida tecnica:

"Vanoli nel lungo periodo penso possa trovare la chiave, ma in estate è stato fatto un pasticcio. Troppi giocatori presi, un allenatore ripreso per sostituire quello che era stato scelto al suo posto e non si era voluto, mandandolo via."

La previsione per la stagione

In conclusione, Biasin ha tracciato un bilancio cauto su quali siano le reali prospettive dei viola: