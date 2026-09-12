Bertoni: "Finalmente Mastantuono ha dimostrato il suo valore. Speriamo che sia la partita della svolta"

L'ex giocatore viola, Daniel Bertoni è intervenuto ai microfoni del Pentasport per parlare delle sue sensazioni della partita della Fiorentina di ieri sera

Ecco le parole di Daniel Bertoni ai microfoni del Pentasport: "La mia sensazione della partita di ieri sera è che doveva vincere la Fiorentina, perché era quella messa meglio in campo e Mastantuono ha dimostrato il suo valore, ha fatto 3 gol e sono sempre difficili fare 3 gol.

Mastantuono ha fatto delle reti bellissime soprattutto la seconda sul secondo palo, è un giocatore che ha ancora tanti margini di miglioramento, ma ora credo che lui si sia reso conto che sta giocando per la Fiorentina e l'approccio dei tifosi deve essere ricordato. Tutti i suoi compagni anche del Real Madrid gli hanno fatto tanti complimenti sotto il suo post, adesso deve cominciare a dimostrare il suo vero valore, nonostante la Fiorentina incontrerà grandi squadri e con il Napoli sarà una grande sfida.



Fagioli oltre ad essere un buon regista per me ieri è stato anche un forte incontrista, ma per me la Fioerntina difensivamente ancora deve miglioare, perché ha subito due gol ma anche altre azioni pericolose.



Anche Pellegrino ha fatto gol, una Fiorentina con tanti argentini finalmente.



Contro il Napoli sarà una partita importante, e sarà probante per dimostrare quale sia l'altezza della Fiorentina, il calcio moderno però non ti permette di giocare con il catenaccio, sarà una partita interessante per vedere anche dove può arrivare la Fiorentina è un bel test, loro sono in Champions, sarà una partita molto importante.



Sono molto felice che la Fiorentina abbia vinto questa partita, non era facile e speriamo che sia la svolta.