Bernardeschi: "Il mio ruolo è quello di giocare vicino la porta. Obiettivi? non dobbiamo porci limiti"

Il numero dieci della Fiorentina a Sky: "Faccio ciò che mi chiede il mister, sarà un anno fondamentale per me

Federico Bernardeschi nella giornata di ieri è stato a Milano per un evento del suo sponsor tecnico Nike, queste le parole del numero dieci della Fiorentina raccolte da Sky Sport: "Dobbiamo centrare i nostri obiettivi, ovvero essere tra le prime sei in campionato ma non dobbiamo porci limiti, fare sempre il massimo e anche di più di quanto possiamo. Il mio ruolo è quello di giocare in avanti vicino alla porta ma mi metto a disposizione di Sousa e faccio che lui mi chiede senza alcun problema. Questo è un anno molto importante per la mia carriera e quindi darò tutto quello che ho per fare bene"