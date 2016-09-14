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Bernardeschi: "Il mio ruolo è quello di giocare vicino la porta. Obiettivi? non dobbiamo porci limiti"

Il numero dieci della Fiorentina a Sky: "Faccio ciò che mi chiede il mister, sarà un anno fondamentale per me

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 settembre 2016 14:11
Bernardeschi: "Il mio ruolo è quello di giocare vicino la porta. Obiettivi? non dobbiamo porci limiti" -
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Federico Bernardeschi nella giornata di ieri è stato a Milano per un evento del suo sponsor tecnico Nike, queste le parole del numero dieci della Fiorentina raccolte da Sky Sport: "Dobbiamo centrare i nostri obiettivi, ovvero essere tra le prime sei in campionato ma non dobbiamo porci limiti, fare sempre il massimo e anche di più di quanto possiamo. Il mio ruolo è quello di giocare in avanti vicino alla porta ma mi metto a disposizione di Sousa e faccio che lui mi chiede senza alcun problema. Questo è un anno molto importante per la mia carriera e quindi darò tutto quello che ho per fare bene"

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