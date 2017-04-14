Bernardeschi vuole sapere se sarà il capitano viola, il futuro della società e il nuovo allenatore

Come riporta il Corriere dello Sport, Betnardeschi e il rinnovo di contratto con la Fiorentina, non è solo questione di soldi

Come riporta il Corriere dello Sport c'è molta attesa per il rinnovo di contratto di Federico Betnardeschi, la proposta del rinnovo di contratto da parte della Fiorentina è di 2,5 milioni annui. Il numero 10 gigliato ha preso tempo e sta aspettando di sapere se riceverà la fascia da capitano, gli obiettivi della società e il futuro allenatore.