Bernardeschi vuole sapere se sarà il capitano viola, il futuro della società e il nuovo allenatore
Come riporta il Corriere dello Sport, Betnardeschi e il rinnovo di contratto con la Fiorentina, non è solo questione di soldi
A cura di Redazione Labaroviola
14 aprile 2017 11:20
Come riporta il Corriere dello Sport c'è molta attesa per il rinnovo di contratto di Federico Betnardeschi, la proposta del rinnovo di contratto da parte della Fiorentina è di 2,5 milioni annui. Il numero 10 gigliato ha preso tempo e sta aspettando di sapere se riceverà la fascia da capitano, gli obiettivi della società e il futuro allenatore.