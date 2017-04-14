Labaro Viola

Bernardeschi vuole sapere se sarà il capitano viola, il futuro della società e il nuovo allenatore

Come riporta il Corriere dello Sport, Betnardeschi e il rinnovo di contratto con la Fiorentina, non è solo questione di soldi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 aprile 2017 11:20
Bernardeschi vuole sapere se sarà il capitano viola, il futuro della società e il nuovo allenatore - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fiorentina
Primo Piano
Bernardeschi
Condividi

Come riporta il Corriere dello Sport c'è molta attesa per il rinnovo di contratto di Federico Betnardeschi, la proposta del rinnovo di contratto da parte della Fiorentina è di 2,5 milioni annui. Il numero 10 gigliato ha preso tempo e sta aspettando di sapere se riceverà la fascia da capitano, gli obiettivi della società e il futuro allenatore.

 

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok