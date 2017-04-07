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Bernardeschi vuole giocare a tutti i costi ma il suo recupero per domenica sarà difficile

La confessione agli amici e gli sforzi per il recupero, così il numero dieci della Fiorentina vuol esserci domenica

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 aprile 2017 10:59
Bernardeschi vuole giocare a tutti i costi ma il suo recupero per domenica sarà difficile - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riportato da Tuttosport non sono giornate facili per Federico Bernardeschi che, a causa di un fastidioso problema alla caviglia, da diverse settimane non riesce a scendere in campo. Il numero 10 viola agli amici continua a ripetere: Domenica voglio esserci”, anche se lo staff medico sembra più propenso a lasciarlo riposare almeno per un’altra settimana. Più probabile un suo ritorno nel derby contro l’Empoli.

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