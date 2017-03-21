Bernardeschi e Veronica Ciardi. L'amore è finito cinque mesi fa, l'annuncio su Instagram

Un post nel quale la ragazza romana ha voluto spiegare a tutti la fine della relazione con il numero dieci della Fiorentina Bernardeschi

È ufficialmente finita la relazione tra il numero dieci della Fiorentina Bernardeschi e Veronica Ciardi, l'annuncio è stato dato proprio dalla ragazza romana su Instagram, accompagnata dalla risposta affermativa di Bernardeschi. Questo il post dell'ormai ex ragazza:

"Scriverò queste parole in rispetto di una storia stupenda. In rispetto di una "fine" altrettanto serena e soprattutto condivisa. Non verrà fatto del gossip,non verranno dette cose non vere..non si speculerà su una fine di relazione come non si è speculato mai all'inizio e durante. Federico ed io ci siamo lasciati non adesso ma 5 mesi fa'. Ci siamo lasciati nel rispetto e nella serenità. Ci siamo dati tantissimo,ci siamo amati moltissimo finché il bene ha superato nettamente il sentimento dell'amore. Ci saremo sempre l'un per l'altro. È un ragazzo speciale,puro sincero,con la testa sulle spalle. Quindi colgo ancora qui,pubblicamente,l'occasione per ringraziarlo di Tutto.

Dunque, NON CI COSTRUIAMO SÙ TUTTE CAZZATE,MEDIOCRI,INFELICI E SOPRATTUTTO NON VERITIERE. Grazie grazie grazie

Federico & Veronica."