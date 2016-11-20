Bernardeschi: "Sto pensando di chiudere la mia carriera alla Fiorentina. Onorato dei cori dei tifosi"

Ogni gol è sempre bello e speciale, obiettivi? Vinciamo e vediamo cosa succede

Dopo la vittoria e la doppietta ha parlato Federico Bernardeschi, queste le sue parole: "Oggi è tutto bello, abbiamo fatto una grande vittoria in un campo non facile. Sto pensando di rimanere a vita alla Fiorentina e rimanere a vita qui a Firenze. Obiettivi? Vediamo cosa verrà fuori nel nostro futuro. La seconda rete la più bella di sempre? Ogni gol è sempre speciale, devo dire che è stato molto bello. Perché facciamo meglio in trasferta? Ci sono tanti fattori, non penso sia un discorso di atteggiamento. Mi fa molto piacere il coro che i tifosi cantano per me, mi rende orgoglioso" conclude Federico Bernardeschi.