Bucchioni: “Bernardeschi non rinnova, lo vogliono troppe big”

Tante, troppe big dietro a Federico Bernardeschi: per questo, secondo Enzo Bucchioni, il numero 10 alla fine non rinnoverà con la Fiorentina. Ecco un estratto della sua opinione in merito, tratto da Tuttomercatoweb:

“Paradossalmente per i bianconeri oggi sembra più facile arrivare a Bernardeschi che a Verratti, uno degli altri grandi obiettivi. Buffon è il suo grande sponsor, ma piace moltissimo anche ad Allegri che pensa di utilizzarlo nei tre dietro a Higuain. L’entourage del giocatore non vuole firmare il rinnovo proposto dalla Fiorentina e anche se il contratto scadrà nel 2019, senza rinnovo l’estate prossima, la società viola andrebbe in difficoltà. I due milioni proposti sono tanti per la Fiorentina, ma poco in assoluto per le grandi del pallone. E forse anche per Bernardeschi. Oltre alla Juve lo vogliono fortemente il Chelsea, l’Inter, ma anche Braida ha fatto un sondaggio con Corvino a nome del Barcellona. Tenere a forza per un altro anno il giocatore a Firenze avrebbe poco senso, solo fumo negli occhi, e allora se davvero il ragazzo vuole andar via, tanto vale provare a scatenare un’asta, fare grande cassa e reinvestire il tutto”.