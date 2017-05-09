Non è vero che Bernardeschi ha chiesto 5-6 milioni all’anno per rinnovare

Poche righe per raccontarvi di come abbiamo verificato la notizia di chi nelle scorse ore aveva scritto che Bernardeschi avrebbe chiesto un ingaggio da 5-6 milioni di euro all’anno per rinnovare il proprio contratto con la Fiorentina, e la cosa ci risulta infondata.

Nessuno può dire con certezza se Bernardeschi accetterà o meno il contratto che gli ha offerto la Fiorentina: ben oltre 2 milioni all’anno, che come cifra totale con i bonus può arrivare fino a quasi 2,7 testoni a stagione. In molti avrebbero scommesso sul sì immediato e convinto del calciatore, che aveva parlato nei mesi scorsi addirittura della possibilità di restare a vita a Firenze, invece continua a pensarci. Il nodo resta l’ammontare della clausola rescissoria che il giocatore vorrebbe inserire nel suo contratto, ma di certo il ragazzo non è così sciocco o malizioso da chiedere un rinnovo a cifre impensabili per una Società come la Fiorentina.

Giancarlo Sali