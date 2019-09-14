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Bernardeschi non ci sta: " Una partita tosta e un risultato che ci fa rabbia"

Per la Juventus è stato un pomeriggio complicato visto gli infortuni occorsi durante la partita contro la Fiorentina. Dopo pochi minuti si è fermato Douglas Costa e al suo posto è entrato Federico Ber...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 settembre 2019 23:20
Bernardeschi non ci sta: " Una partita tosta e un risultato che ci fa rabbia" -
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Per la Juventus è stato un pomeriggio complicato visto gli infortuni occorsi durante la partita contro la Fiorentina. Dopo pochi minuti si è fermato Douglas Costa e al suo posto è entrato Federico Bernardeschi. Il numero 33 juventino, attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram, ha analizzato la partita dei bianconeri: "‪Una partita tosta e un risultato che ci fa rabbia. Ora testa e cuore a mercoledì.‬ ‪#Finoallafine#LiveAhead‬", ha scritto Bernardeschi.

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