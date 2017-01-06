Bernardeschi e la pericolosa partnership tra Suning e Della Valle...

Una partnership tra patron potrebbe portare Federico a Milano...

Secondo quanto riportato da Mediaset Premium Sport, vi sarebbe un progetto di lavoro mirato al creare un asse tra Inter e Fiorentina. Oggetto dell'idea e dei desideri nerazzurri è Federico Bernardeschi. Il patron del gruppo Suning, Jindong Zhang, attuale presidente dell'Inter, starebbe pensando a creare una partnership con Diego Della Valle, patron della Fiorentina.

Eventualmente grazie a questa particolare partnership, l'Inter si troverebbe in vantaggio per la corsa al numero 10 viola...