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Bernardeschi e la pericolosa partnership tra Suning e Della Valle...

Una partnership tra patron potrebbe portare Federico a Milano...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 gennaio 2017 15:30
Bernardeschi e la pericolosa partnership tra Suning e Della Valle... -
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Secondo quanto riportato da Mediaset Premium Sport, vi sarebbe un progetto di lavoro mirato al creare un asse tra Inter e Fiorentina. Oggetto dell'idea e dei desideri nerazzurri è Federico Bernardeschi. Il patron del gruppo Suning, Jindong Zhang, attuale presidente dell'Inter, starebbe pensando a creare una partnership con Diego Della Valle, patron della Fiorentina.
Eventualmente grazie a questa particolare partnership, l'Inter si troverebbe in vantaggio per la corsa al numero 10 viola...

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