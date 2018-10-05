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Bernardeschi, gli allenamenti a Firenze e i consigli di Corvino: "Mangia la bistecca invece del panino"

Il caso di Bernardeschi poi è esemplare secondo quanto riporta il Corriere fiorentino questa mattina. Quando faceva il pendolare da Carrara, Pantaleo Corvino si preoccupava anche per la sua statura. «...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 ottobre 2018 14:01
Bernardeschi, gli allenamenti a Firenze e i consigli di Corvino: "Mangia la bistecca invece del panino" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
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Il caso di Bernardeschi poi è esemplare secondo quanto riporta il Corriere fiorentino questa mattina. Quando faceva il pendolare da Carrara, Pantaleo Corvino si preoccupava anche per la sua statura. «Rimani a Firenze mangia la bistecca, lascia fare i panini al volo», gli ribadiva il dirigente viola, tanto ci teneva a lui. Federico rideva divertito.

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