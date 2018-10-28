Bernardeschi flop ad Empoli, dopo quasi due mesi torna titolare ma è il peggiore in campo

Dopo tante bocciature arriva la partita da titolare per Bernardeschi ieri ad Empoli che però si rivela un vero e proprio flop. La Gazzetta dello Sport gli da un 5 in pagella:"Il 33 e il suo allenatore...

Dopo tante bocciature arriva la partita da titolare per Bernardeschi ieri ad Empoli che però si rivela un vero e proprio flop. La Gazzetta dello Sport gli da un 5 in pagella:

"Il 33 e il suo allenatore non sono anime gemelle, di questi tempi. Allegri lo fa giocare dal 1’ in A dopo quasi due mesi ma Federico sembra assente, lontano dai giorni in cui decideva in 5 minuti. Combina poco, sbaglia più del solito e Max, quando lo vede perdere un pallone lo cambia."