Labaro Viola

Bernardeschi: "Chiesa è giusto che decida lui il suo futuro. Non serve che io gli dica qualcosa"

Secondo quanto riporta Tuttosport, il centrocampista della Juventus Federico Bernardeschi ha parlato del suo ex compagno in viola Federico Chiesa. Queste le sue parole: "Fede è giusto che decida lui i...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 luglio 2019 12:38
Bernardeschi: "Chiesa è giusto che decida lui il suo futuro. Non serve che io gli dica qualcosa" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fiorentina
Juventus
Bernardeschi
Chiesa
Condividi

Secondo quanto riporta Tuttosport, il centrocampista della Juventus Federico Bernardeschi ha parlato del suo ex compagno in viola Federico Chiesa. Queste le sue parole: "Fede è giusto che decida lui il suo futuro. Per me questo è stato fondamentale, a testa alta guardare sempre avanti. Dopo aver giocato due anni insieme alla Fiorentina, ora ci incrociamo in Nazionale, sicuramente starà pensando a miliardi di cose, non serve che gli scriva e gli dica qualcosa".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok