Bernardeschi: "Chiesa è giusto che decida lui il suo futuro. Non serve che io gli dica qualcosa"

Secondo quanto riporta Tuttosport, il centrocampista della Juventus Federico Bernardeschi ha parlato del suo ex compagno in viola Federico Chiesa. Queste le sue parole: "Fede è giusto che decida lui i...

Secondo quanto riporta Tuttosport, il centrocampista della Juventus Federico Bernardeschi ha parlato del suo ex compagno in viola Federico Chiesa. Queste le sue parole: "Fede è giusto che decida lui il suo futuro. Per me questo è stato fondamentale, a testa alta guardare sempre avanti. Dopo aver giocato due anni insieme alla Fiorentina, ora ci incrociamo in Nazionale, sicuramente starà pensando a miliardi di cose, non serve che gli scriva e gli dica qualcosa".