Bernardeschi elimina su Instagram il post in cui diceva: "Non posso andare alla Juventus..."

Più di un anno fa le parole di Bernardeschi su un possibile passaggio alla Juventus, il trequartista di Carrara disse: "Non posso andare alla Juventus dopo essere nato e cresciuto con la Fiorentina"....

Più di un anno fa le parole di Bernardeschi su un possibile passaggio alla Juventus, il trequartista di Carrara disse: "Non posso andare alla Juventus dopo essere nato e cresciuto con la Fiorentina". Le sue parole furono messe in risalto dalla Lega Serie A e Bernardeschi le postò direttamente sul suo profilo Instagram. Adesso però il calciatore della Juventus ha cancellato quel post, non sappiamo se per i troppi commenti o per la figura dopo il trasferimento tant'è che il post dal suo profilo Instagram non è più presente.