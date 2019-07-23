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Bernardeschi: "Chiesa, anche io ho lasciato la Fiorentina per la Juve e oggi sono felice"

Nella prima pagina del Corriere dello Sport anche alcune parole di Bernardeschi che consiglia Chiesa:"Anche io ho lasciato la Fiorentina per la Juve. Adesso sono felice". Anche il Berna dunque, spinge...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 luglio 2019 02:33
Bernardeschi: "Chiesa, anche io ho lasciato la Fiorentina per la Juve e oggi sono felice" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Nella prima pagina del Corriere dello Sport anche alcune parole di Bernardeschi che consiglia Chiesa:"Anche io ho lasciato la Fiorentina per la Juve. Adesso sono felice". Anche il Berna dunque, spinge per avere l'altro Federico a Torino, anche se battere la resistenza di Commisso sarà molto dura

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