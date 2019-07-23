Bernardeschi: "Chiesa, anche io ho lasciato la Fiorentina per la Juve e oggi sono felice"

Nella prima pagina del Corriere dello Sport anche alcune parole di Bernardeschi che consiglia Chiesa:"Anche io ho lasciato la Fiorentina per la Juve. Adesso sono felice". Anche il Berna dunque, spinge...

Nella prima pagina del Corriere dello Sport anche alcune parole di Bernardeschi che consiglia Chiesa:"Anche io ho lasciato la Fiorentina per la Juve. Adesso sono felice". Anche il Berna dunque, spinge per avere l'altro Federico a Torino, anche se battere la resistenza di Commisso sarà molto dura