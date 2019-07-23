Bernardeschi: "Chiesa, anche io ho lasciato la Fiorentina per la Juve e oggi sono felice"
Nella prima pagina del Corriere dello Sport anche alcune parole di Bernardeschi che consiglia Chiesa:"Anche io ho lasciato la Fiorentina per la Juve. Adesso sono felice". Anche il Berna dunque, spinge...
A cura di Redazione Labaroviola
23 luglio 2019 02:33
Nella prima pagina del Corriere dello Sport anche alcune parole di Bernardeschi che consiglia Chiesa:"Anche io ho lasciato la Fiorentina per la Juve. Adesso sono felice". Anche il Berna dunque, spinge per avere l'altro Federico a Torino, anche se battere la resistenza di Commisso sarà molto dura