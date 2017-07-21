Bernardeschi alla Juventus, il calciatore ha subito tolto il viola e cambiato immagine profilo su Facebook

Accordo trovato tra la Juventus e la Fiorentina per Bernardeschi, il calciatore si è subito preoccupato di far sparire il viola dal suo profilo

Nemmeno il tempo della notizia dell'accordo tra la Fiorentina e la Juventus che Federico Bernardeschi sul suo profilo Facebook si è subito preoccupato di far sparire il viola e aggiornare la sua immagine profilo e di copertina della sua pagina Facebook.