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Bernardeschi alla Juventus, il calciatore ha subito tolto il viola e cambiato immagine profilo su Facebook

Accordo trovato tra la Juventus e la Fiorentina per Bernardeschi, il calciatore si è subito preoccupato di far sparire il viola dal suo profilo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 luglio 2017 15:08
Bernardeschi alla Juventus, il calciatore ha subito tolto il viola e cambiato immagine profilo su Facebook -
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Nemmeno il tempo della notizia dell'accordo tra la Fiorentina e la Juventus che Federico Bernardeschi sul suo profilo Facebook si è subito preoccupato di far sparire il viola e aggiornare la sua immagine profilo e di copertina della sua pagina Facebook.

La nuova immagine profilo di Federico Bernardeschi
La nuova immagine copertina di Federico Bernardeschi

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