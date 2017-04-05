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Bernardeschi accetterà il rinnovo se la Fiorentina avrà programmi seri per il futuro

Bernardeschi accetta il rinnovo fino al 2022? Si ma solo ad una condizione. L'offerta contrattuale è sul tavolo...

A cura di Flavio Ognissanti
05 aprile 2017 10:37
Bernardeschi accetterà il rinnovo se la Fiorentina avrà programmi seri per il futuro - Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la proposta di rinnovo di contratto della Fiorentina sta facendo riflettere Federico Bernardeschi, l'offerta è di due milioni e mezzo a stagione più bonus fino al 2022. Il talento di Carrara ancora non ha risposto a questa offerta della Fiorentina perché vuole aspettare di capire quali siano i programmi futuri della società viola.

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