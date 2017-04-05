Bernardeschi accetterà il rinnovo se la Fiorentina avrà programmi seri per il futuro

Bernardeschi accetta il rinnovo fino al 2022? Si ma solo ad una condizione. L'offerta contrattuale è sul tavolo...

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la proposta di rinnovo di contratto della Fiorentina sta facendo riflettere Federico Bernardeschi, l'offerta è di due milioni e mezzo a stagione più bonus fino al 2022. Il talento di Carrara ancora non ha risposto a questa offerta della Fiorentina perché vuole aspettare di capire quali siano i programmi futuri della società viola.