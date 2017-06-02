BERNA E LA SUA VOGLIA DI RESTARE A FIRENZE, LA DECISIONE È STATA PRESA. MANCA SOLO UN TASSELLO...

Federico Bernardeschi ha deciso, vuole restare alla Fiorentina e accettare l'offerta per il rinnovo. C'è solo un ultimo passo da fare..

Federico Bernardeschi ha deciso di restare alla Fiorentina. La proposta per il rinnovo è stata fatta due mesi dalla società viola, un contratto di due milioni e mezzo per cinque anni, più eventuali bonus legati a gol e piazzamenti. Una proposta importante. "Un'offerta che mi ha riempito di orgoglio" così ha dichiarato il numero dieci viola solo qualche giorno fa.

Adesso la decisione l'ha presa Federico, vuole restare a Firenze. Ma prima di accettare ufficialmente l'offerta di contratto vuole incontrare il presidente della Fiorentina Andrea Della Valle. Il faccia a faccia servirà a Bernardeschi per capire che programmi ha la proprietà viola per i prossimi anni. Se sarà un semplice galleggiamento o meno, se ci sarà un disimpegno o meno da parte dei fratelli marchigiani.

Bernardeschi non vuole promesse di scudetto o di squadra che lotti per il tricolore ma qualche segno di sicurezza dopo il marasma di questi giorni lo vuole. Lui come tutti i tifosi viola. Adesso toccherà solo ad Andrea Della Valle far proseguire questo matrimonio.

Bernardeschi vuole restare ancora nella Fiorentina per amore della maglia e dei tifosi viola, per onore di promesse fatte nel corso di quest'anno. Ora si aspetta solo il faccia a faccia con il patron.

Flavio Ognissanti