BERARDI VUOLE LA FIORENTINA, CORVINO CI PROVA. SECCA E DECISA LA RISPOSTA DEL SASSUOLO

Il calciatore ha capito che solo la Fiorentina può "salvarlo". Corvino ha chiesto di lui al Sassuolo, il calciatore chiede 3 milioni di ingaggio

Domenico Berardi non vuole più restare a Sassuolo, il calciatore neroverde dopo aver perso treni importanti adesso non vuole più restare nella squadra emiliana e ha fatto sapere al suo procuratore di voler andare via.

Messo da parte dalle big, la Juventus ha scelto Bernardeschi, l'Inter prenderà un profilo più internazionale mentre la Roma ha scelto altri calciatori, a Berardi adesso resta solo la Fiorentina che deve sostituire Bernardeschi in maniera consona e serve ai viola anche un grande nome sia per consolare tifosi e sia per cercare di far decollare la vendita degli abbonamenti.

Berardi ha capito che solo la Fiorentina può "salvarlo" e Corvino dal canto suo ha provato più volte a parlare di lui con i dirigenti del Sassuolo ma la risposta è stata secca e decisa. Costa 40 milioni e il giocatore vuole quasi 3 milioni di euro di ingaggio. A queste cifre sarà difficile un suo trasferimento a Firenze ma c'è tutta la volontà, sia dalla parte del calciatore, sia dalla parte della società viola, di arrivare ad un accordo che accontenti tutti. Nulla è impossibile e il mercato resta ancora lungo e c'è tempo per trovare un accordo.

Flavio Ognissanti