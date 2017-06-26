Berardi vuole andare via dal Sassuolo, il procuratore: "È arrivato il momento di fare il grande salto"

Il suo agente apre fortemente alla cessione del talento classe 94: "Dopo l'Europeo parleremo del futuro di Berardi con il Sassuolo

Uno dei giocatori più discussi in questo calcio mercato potrebbe essere Mimmo Berardi. Soprattutto dopo il passaggio del suo mentore Di Francesco alla Roma. Ad aprire ulteriormente le porte ad un possibile trasferimento del giocatore del Sassuolo poi è il suo agente, Simone Seghedoni, che ai microfoni del Corriere dello Sport ha detto: “Dopo l’Europeo ci vedremo con il Sassuolo e certamente ne parleremo. Di Francesco ha un grande rapporto con Berardi. Per un giocatore arriva il momento di fare il salto, ci sta che il suo sia ora”.

Gianlucadimarzio.com