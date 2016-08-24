Bentornato Jovetic, Di Marzio conferma. Torna a Firenze in prestito con diritto di riscatto

Arrivano conferma, Stevan Jovetic torna a giocare nella Fiorentina. La trattativa...

Inter e Fiorentina tornano a lavorare sul mercato insieme, a dieci anni dall'ultima operazione: le due società infatti stanno chiudendo il ritorno di Jovetic a Firenze. La trattativa è molto avanzata, addirittura nelle prossime ore, già forse domani, potrebbe essere definita. Operazione in prestito, e ritorno con la maglia della Fiorentina che si avvicina per il montenegrino.

L'Inter si priverebbe volentieri di Jovetic, visto che il montenegrino non rientra nei piani tecnici di De Boer e Corvino, che lo ha scoperto e lanciato nel calcio italiano, lo riprenderebbe molto volentieri. Regalando così Jovetic a Paulo Sousa, riportandolo a Firenze.

Gianluca Di Marzio