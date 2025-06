Bentivoglio: “Palladino? Basta un gol subito ai supplementari per trasformare una stagione. Pioli allenatore giusto”

E’ intervenuto a Radio Bruno Simone Bentivoglio, ex giocatore del Chievo Verona, che ha parlato di Stefano Pioli e del suo modo di allenare i calciatori e non solo: “Pioli è un mister incredibile, io ce l’ho avuto al Chievo ed è una persona straordinaria. A livello umano non ti fa mancare nulla, e sono sicuro che è cresciuto tanto dal punto di vista tecnico-tattico soprattutto dopo la vittoria dello scudetto e le esperienze con grandi squadre. Gli allenamenti che faceva sono sempre stati divertenti e coinvolgenti”.

Dove pensi che Pioli sia migliorato a livello tecnico-tattico?: “Credo che sia stata importante l’avventura con il Milan. Avere una società solida, ambiziosa, con persone che remano nella tua stessa direzione. Vincere uno scudetto da non favorito è molto difficile, ma soprattutto devi riuscire a mantenere un gruppo unito, con all’interno grandi campioni. Il mister ha avuto grandi calciatori sia alla Fiorentina che al Milan“.

Pioli arriverà a Firenze in una situazione particolare, tra contestazione e l’addio di Palladino. Tu come pensi possa approdare a Firenze?: “Io non ho avuto mai il piacere di giocare a Firenze, ma sono venuto spesso allo stadio. Da esterno dico solo che si percepisce l’amore viscerale dei tifosi viola. Non è facile ottenere risultati importanti e avere sempre il consenso della piazza. Per vincere in piazze come Firenze devi creare un ambiente in simbiosi, dalla dirigenza, alla tifoseria per passare alla squadra”.

Come giudichi la stagione appena trascorsa del mister Raffaele Palladino?: “Io sono cresciuto con Raffaele. E’ stato subito catapultato in Serie A con il Monza facendo degli ottimi risultati e poi arrivando alla Fiorentina. Non mi aspettavo il rinnovo del contratto, credo che abbia stupito un pò tutti. Come diceva anche Raffaele, l’equilibrio è incredibile, perchè la viola in una settimana si è giocata la possibilità di entrare in Champions, di entrare in finale di Conference e poi prendi un gol ai supplementari e tutto quello che di buono hai fatto viene trasformato. Il calcio però è anche questo”.