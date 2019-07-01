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Benassi vicino al Genoa. Il centrocampista non è ritenuto adatto al gioco di Montella

Il Genoa si muove ancora sul mercato, stavolta per arrivare ad un centrocampista: vicino Marco Benassi, protagonista di due ottime stagioni a Firenze ma non particolarmente adatto al gioco di Montella...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 luglio 2019 22:48
Benassi vicino al Genoa. Il centrocampista non è ritenuto adatto al gioco di Montella - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Il Genoa si muove ancora sul mercato, stavolta per arrivare ad un centrocampista: vicino Marco Benassi, protagonista di due ottime stagioni a Firenze ma non particolarmente adatto al gioco di Montella. Potrebbe però diventare un'arma importantissima per Andreazzoli al Genoa.

 

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