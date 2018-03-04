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Benassi: "Senza senso logico, ho una certezza, resterai nel cuore di tutti noi"

Marco Benassi ha commentato così su Instagram la perdita di Davide Astori con un post, queste le sue parole:"Non so dare una spiegazione, non so dare un perché a tutto questo... Ho solo una certezza,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 marzo 2018 20:15
Benassi: "Senza senso logico, ho una certezza, resterai nel cuore di tutti noi" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Marco Benassi ha commentato così su Instagram la perdita di Davide Astori con un post, queste le sue parole:

"Non so dare una spiegazione, non so dare un perché a tutto questo... Ho solo una certezza, resterai sempre nel cuore di tutte le persone che hai conosciuto e questo perché per la persona che sei stato non potrà che essere così! Grazie per tutto, sarai sempre il nostro capitano. Riposa in pace amico mio!"

Ecco il post di Marco Benassi

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