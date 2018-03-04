Benassi: "Senza senso logico, ho una certezza, resterai nel cuore di tutti noi"

Marco Benassi ha commentato così su Instagram la perdita di Davide Astori con un post, queste le sue parole:"Non so dare una spiegazione, non so dare un perché a tutto questo... Ho solo una certezza,...

Marco Benassi ha commentato così su Instagram la perdita di Davide Astori con un post, queste le sue parole:

"Non so dare una spiegazione, non so dare un perché a tutto questo... Ho solo una certezza, resterai sempre nel cuore di tutte le persone che hai conosciuto e questo perché per la persona che sei stato non potrà che essere così! Grazie per tutto, sarai sempre il nostro capitano. Riposa in pace amico mio!"

Ecco il post di Marco Benassi