Benassi segna il gol dell'ex e la Fiorentina chiude il primo tempo in vantaggio (1-0) contro il Torino

La Fiorentina va a caccia della terza vittoria consecutiva e lo fa contro un Torino che si presenta allo stadio Franchi fortemente penalizzato dall'assenza del bomber Andrea Belotti.La prima occasione...

La Fiorentina va a caccia della terza vittoria consecutiva e lo fa contro un Torino che si presenta allo stadio Franchi fortemente penalizzato dall'assenza del bomber Andrea Belotti.

La prima occasione del match è della Fiorentina che si affaccia dalle parti di Sirigu con Thereau, il suo destro ad incrociare si perde però sul fondo. La Fiorentina gioca meglio ed alla mezz'ora passa meritatamente in vantaggio. È Simeone che, con una precisa verticalizzazione, innesca Benassi all'interno dell'area granata: dove l'ex Torino scarica un destro preciso che non lascia scampo all'estremo difensore e regala così il vantaggio ai suoi.

La squadra di Mihajlovic non sembra però intenzionata a mollare e si rende pericolosa prima con Moretti - che colpisce la traversa - e poi con un altro ex, ossia Adem Ljajic. L'esterno offensivo, dal limite dell'area, prova a battere a rete trovando però una deviazione provvidenziale.

Il primo tempo, dopo due minuti di recupero, si chiude con la Fiorentina meritatamente in vantaggio 1-0 sulla formazione granata. Da registrare inoltre come Stefano Pioli abbia già speso un cambio: cioè quello dovuto all'infortunio muscolare di Thereau, rimpiazzato da Eysseric.

Gianmarco Biagioni