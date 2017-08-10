Benassi saluta il toro: "Salutare è difficile, scelta inevitabile. Onorato ed emozionato di giocare nella Fiorentina"

L'ex capitano granata ha dedicato a tutto il mondo del Torino un post per dire addio a tutti: "Salutarvi è molto difficile...

Marco Benassi dice così addio al Torino e ai suoi vecchi tifosi, questo il suo post su instagram:

"Sembra facile dire Ciao. Ma salutare è difficile. Lo è quando si è vestito con orgoglio e rispetto una maglia come quella granata, quando ci si è sentiti accolti da una straordinaria tifoseria, quando si respira aria di famiglia e di casa. Lo è ancora di più quando il tempo, la vita e le circostanze ti portano ad andare via. Scelte difficili. Scelte inevitabili. Ringrazio tutti: Il Toro è e sarà per sempre una parte di me. Ora una nuova avventura mi attende. L'affronterò con umiltà e voglia di mettermi alla prova. Onorato ed emozionato di giocare nella Fiorentina!"