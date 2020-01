Queste le parole rilasciate in zona mista da Marco Benassi: “Credo che il rammarico più grande di questa gara è non aver trovato il gol del vantaggio. Resta comunque una grande prestazione anche se la concentrazione dobbiamo tenerla più alta. Siamo stati bravi a difendere con ordine, possiamo migliorare ancora tanto. Pensiamo gara dopo gara e andiamo a giocarcela con tutti. Del possibile rigore su Caceres non ne abbiamo parlato, Milenkovic ha detto che è stato atterrato in area prima del loro secondo gol ma Doveri ha detto che non c’era nulla”.