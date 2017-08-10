Benassi: "Mihajlovic e De Silvestri mi hanno parlato bene di Firenze. Orgoglioso di essere alla Fiorentina"
Non ho ancora visto Pioli, l'ho solo sentito al telefono. Corvino mi segue da quando ho 15 anni" così Marco Benassi a Viola Channel
Il nuovo acquisto viola Marco Benassi ha parlato ai microfoni del sito ufficiale della Fiorentina: "Sto bene, sono molto felice di essere in una società come la Fiorentina. Non vedo l'ora di iniziare col mister e di conoscere la squadra. Le visite sono durate parecchio tempo, ma ho già cominciato a vedere un po' anche la città. Sono molto carico e non vedo l'ora di cominciare per dare il mio contributo alla squadra. De Silvestri e Mihajlovic mi hanno parlato benissimo della città, ci sono tutti i presupposti per fare bene. Ho sentito mister Pioli per telefono, mentre Corvino l'ho visto ieri: un grande grazie va anche a lui, mi seguiva da quando avevo quindici anni".