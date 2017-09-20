Labaro Viola

Benassi: "Abbiamo fatto del nostro meglio ma non è bastato. Dobbiamo migliorare e lavorare tanto"

Parla Marco Benassi dopo la sconfitta contro la Juventus: "Usciamo a testa alta sapendo che la strada è quella giusta

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 settembre 2017 23:44
Benassi: "Abbiamo fatto del nostro meglio ma non è bastato. Dobbiamo migliorare e lavorare tanto" -
News
Fiorentina
Juventus
Benassi
Condividi

Marco Benassi ha scritto un post su Instagram dopo la partita contro la Juventus, queste le sue parole: "Abbiamo fatto del nostro meglio ma alle volte il meglio non basta. Usciamo a testa alta con la consapevolezza che dobbiamo continuare a lavorare e che la strada è quella giusta"

Questo il post del centrocampista viola:

Benassi: "Abbiamo fatto del nostro meglio ma non è bastato. Dobbiamo migliorare e lavorare tanto"

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok