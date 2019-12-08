Benassi: "Contro il Torino per me gara speciale, sarò sempre grato a questa piazza"
Marco Benassi ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match tra Torino e Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni: "Per me questo sarà sempre un match speciale, perché ho iniziato qua il calcio de...
A cura di Redazione Labaroviola
08 dicembre 2019 15:36
Marco Benassi ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match tra Torino e Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni: "Per me questo sarà sempre un match speciale, perché ho iniziato qua il calcio dei grandi e, per questo motivo, sarò sempre grato a questa piazza".