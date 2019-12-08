Benassi: "Contro il Torino per me gara speciale, sarò sempre grato a questa piazza"

Marco Benassi ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match tra Torino e Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni: "Per me questo sarà sempre un match speciale, perché ho iniziato qua il calcio de...

A cura di Redazione Labaroviola 08 dicembre 2019 15:36

Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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