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Benassi, avrà una possibilità da titolare a Verona. Occasione da non sprecare

Come scrive La Repubblica, Benassi dopo due stagioni da titolare inamovibile con Stefano Pioli, nella Fiorentina di Montella ha perso il posto da titolare, trovando poco spazio. Contro il Verona, il c...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 novembre 2019 11:35
Benassi, avrà una possibilità da titolare a Verona. Occasione da non sprecare - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Come scrive La Repubblica, Benassi dopo due stagioni da titolare inamovibile con Stefano Pioli, nella Fiorentina di Montella ha perso il posto da titolare, trovando poco spazio. Contro il Verona, il centrocampista ex Torino, avrà a disposizione una bella possibilità, viste le squalifiche di Castrovilli e Pulgar, che dovrà essere bravo a non sprecare.

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