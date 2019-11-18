Benassi, avrà una possibilità da titolare a Verona. Occasione da non sprecare

Come scrive La Repubblica, Benassi dopo due stagioni da titolare inamovibile con Stefano Pioli, nella Fiorentina di Montella ha perso il posto da titolare, trovando poco spazio. Contro il Verona, il c...

Come scrive La Repubblica, Benassi dopo due stagioni da titolare inamovibile con Stefano Pioli, nella Fiorentina di Montella ha perso il posto da titolare, trovando poco spazio. Contro il Verona, il centrocampista ex Torino, avrà a disposizione una bella possibilità, viste le squalifiche di Castrovilli e Pulgar, che dovrà essere bravo a non sprecare.