Benassi al 45': "Dura fare 90' così, dobbiamo gestirla meglio. Abbiamo sofferto, ma nella ripresa..."
Il centrocampista viola Marco Benassi ha parlato al 45' di Roma-Fiorentina: ""Forse c'è stata un po' troppa sofferenza, anche se siamo in vantaggio. Sicuramente dobbiamo gestire il pallone perché fare...
A cura di Redazione Labaroviola
07 aprile 2018 19:02
Il centrocampista viola Marco Benassi ha parlato al 45' di Roma-Fiorentina: ""Forse c'è stata un po' troppa sofferenza, anche se siamo in vantaggio. Sicuramente dobbiamo gestire il pallone perché fare 90' così è dura. Sapevamo di dover soffrire ma va gestita meglio, sotto ogni aspetto. Sicuramente potrebbero esserci più spazi per ripartire nel secondo tempo".