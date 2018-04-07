Benassi al 45': "Dura fare 90' così, dobbiamo gestirla meglio. Abbiamo sofferto, ma nella ripresa..."

Il centrocampista viola Marco Benassi ha parlato al 45' di Roma-Fiorentina: ""Forse c'è stata un po' troppa sofferenza, anche se siamo in vantaggio. Sicuramente dobbiamo gestire il pallone perché fare...

A cura di Redazione Labaroviola 07 aprile 2018 19:02

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