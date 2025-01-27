Beltran tuttofare e protagonista assoluto: attaccante, esterno, centrocampista e difensore 

Beltran al servizio delle richieste del gruppo e di Palladino

Lucas Beltrán è stato protagonista assoluto nella vittoria della Fiorentina contro la Lazio, dimostrando di essere un giocatore versatile e fondamentale per la squadra. Da trequartista nel 4-2-3-1 a centrocampista a sinistra nel 4-4-2, fino a difensore esterno per supportare Gosens, l'argentino ha interpretato ogni ruolo con sacrificio e qualità, contribuendo con un gol e un quasi-assist alla prestazione corale dei viola.

Beltrán, al servizio del gruppo e delle richieste di Palladino, ha confermato la sua capacità di adattarsi a ogni necessità: dalla costruzione del gioco (suo il passaggio per l'azione del gol di Adli) alla finalizzazione (il colpo di testa per il 2-0). Con quattro reti stagionali in campionato, il giocatore ex River Plate non solo lascia il segno quando segna, ma anche quando lavora per la squadra.

All'Olimpico, Beltrán si è distinto come "calciatore totale", dimostrando umiltà e dedizione. Dopo una prova di grande completezza, la Fiorentina può contare su di lui come risorsa preziosa per affrontare il resto della stagione. Lo riporta il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/palladino-ho-letto-troppe-falsita-hanno-fatto-male-sbagliato-nel-secondo-tempo-a-difenderci-soltanto/286302/