Beltran, tra un gol scatta il bonus per il River Plate per reti effettuate. Poi ci sono ulteriori bonus

Lucas Beltran il 14 agosto dell’anno scorso ha firmato con la Fiorentina un contratto quinquennale. Il club viola lo ha prelevato dal River Plate per una cifra che si aggira attorno ai 12,5 milioni di euro, più altrettanti da versare in base ai bonus conseguiti durante la permanenza a Firenze. Parte dei quali fanno riferimento al numero delle reti: si sbloccheranno appena l’attaccante raggiungerà quota dieci gol. Ne manca solo uno perché attualmente è fermo a nove. Un’altra parte dei bonus, invece, è legata a obiettivi di squadra. Il River Plate riceverà un indennizzo ulteriore in caso di qualificazione all’Europa League della Fiorentina, stessa cosa nell’eventualità che i viola portino a casa un trofeo a fine stagione, coppa Italia o Conference League. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, LE PAROLE DI ANTOGNONI