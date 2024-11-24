Beltran: "Siamo in un buon momento, ma oggi è dura. Dobbiamo avere l'atteggiamento giusto"
Intervenuto ai microfoni di Dazn, Lucas Beltran, ha così parlato prima della sfida tra Como e Fiorentina: "Siamo in un momento buono ma sappiamo che sarà una gara difficile. A loro piace palleggiare d...
A cura di Redazione Labaroviola
24 novembre 2024 14:35
Intervenuto ai microfoni di Dazn, Lucas Beltran, ha così parlato prima della sfida tra Como e Fiorentina: "Siamo in un momento buono ma sappiamo che sarà una gara difficile. A loro piace palleggiare dobbiamo andare con l'atteggiamento giusto".
CORRIERE DELLO SPORT: “FORMAZIONE? TUTTO DIPENDERÀ DA CATALDI, PUÒ ESSERE TITOLARE”
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