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Beltran: "Siamo in un buon momento, ma oggi è dura. Dobbiamo avere l'atteggiamento giusto"

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Lucas Beltran, ha così parlato prima della sfida tra Como e Fiorentina: "Siamo in un momento buono ma sappiamo che sarà una gara difficile. A loro piace palleggiare d...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 novembre 2024 14:35
Beltran: "Siamo in un buon momento, ma oggi è dura. Dobbiamo avere l'atteggiamento giusto" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 25.08.2024, Fiorentina-Venezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 25.08.2024, Fiorentina-Venezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Intervenuto ai microfoni di Dazn, Lucas Beltran, ha così parlato prima della sfida tra Como Fiorentina: "Siamo in un momento buono ma sappiamo che sarà una gara difficile. A loro piace palleggiare dobbiamo andare con l'atteggiamento giusto".

CORRIERE DELLO SPORT: “FORMAZIONE? TUTTO DIPENDERÀ DA CATALDI, PUÒ ESSERE TITOLARE”

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