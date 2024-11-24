Beltran: "Siamo in un buon momento, ma oggi è dura. Dobbiamo avere l'atteggiamento giusto"

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Lucas Beltran, ha così parlato prima della sfida tra Como e Fiorentina: "Siamo in un momento buono ma sappiamo che sarà una gara difficile. A loro piace palleggiare d...

A cura di Redazione Labaroviola 24 novembre 2024 14:35

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 25.08.2024, Fiorentina-Venezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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