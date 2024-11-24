Corriere dello Sport: “Formazione? Tutto dipenderà da Cataldi, può essere titolare”

La Fiorentina di Palladino riparte dalla continuità

La Fiorentina di Palladino riparte dalla continuità che l'ha portata a sei vittorie consecutive in campionato, con una formazione consolidata e poche variazioni. La possibile novità è il rientro di Danilo Cataldi, recuperato dall'infortunio, che potrebbe essere titolare.

Se così fosse, la squadra adotterebbe l'assetto visto contro Milan, Lecce e Roma; altrimenti, resterebbe invariata rispetto alle ultime gare contro Genoa, Torino e Verona, con Cataldi pronto a entrare a partita in corso.

Palladino punta su un metodo collaudato, utilizzando cambi mirati solo per necessità, come nel caso di Gudmundsson e Sottil in passato. Anche oggi, contro il Como, la struttura base della squadra resterà immutata, con la difesa intoccabile e il resto legato alla scelta su Cataldi. In ogni caso, l'identità e la solidità del gruppo sono il tratto distintivo della Fiorentina attuale. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/gudmundsson-non-convocato-per-como-corriere-dello-sport-forma-di-prudenza-la-verifica-giovedi/278001/