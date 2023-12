Beltran ora è in un momento magico: la fiducia nel Vikingo sta portando i suoi frutti

Scrive il Corriere dello Sport, Lucas Beltran a Monza ha trovato il gol che ha deciso il match. La sua terza rete di fila è stata festeggiata al meglio dai compagni nello spogliatoio. Adesso nella classifica dei cannonieri viola insegue il fantastico duo Nico-Jack, anche se a quota 5 c’è anche Quarta. Beltran è tornato ai tempi del River, era infatti da marzo che non andava in gol in tre apparizioni di fila. Un momento ottimo per lui, che Italiano ha favorito difendendolo davanti alle telecamere. Invocando pazienza nei suoi confronti, e adesso dopo i primi 466′ minuti a secco è tempo di sognare.