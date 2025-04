“Beltran oggi vale 35/40 milioni. Il River non può prenderlo perchè non arriva a quelle cifre”

Barend Krausz, agente esperto di calcio argentino, è intervenuto a Radio Firenze Viola, queste le parole del procuratore il giorno dopo la vittoria della Fiorentina sul campo del Cagliari:

“Io sono fiducioso, ormai si è trovata una certa quadratura. Credo che se la Fiorentina riuscirà a recuperare la migliore versione di Fagioli se la potrà giocare anche in campionato. Credo che possiamo riscoprire Beltran come attaccante. Penso anche che il trio composto da Gud Beltran e Kean possa essere invidiato da molti”.

L’intesa che ha Beltran con Gudmundsson è replicabile anche con Kean? Oppure potrebbero coesistere anche tutti e tre?

“Penso sia più probabile farli coessistere. Kean però è più un solitario, per questo l’intesa che si è vista tra Beltran e Gud era più evidente. L’allenatore del River Plate, Gallardo, sta facendo carte false per rimpatriare Beltran al River, come ha fatto con Quarta: questo a dimostrazione che Beltran è un giocatore che tutti vorrebbero”.

Quanto vale oggi Beltran?

“35/40 milioni: è un ragazzo giovane, che ha giocato Coppe importanti in Argentina e anche i Europa”.

Il River sarebbe disposto a pagare quella cifra?

“No, a quelle cifre no ma a 20 milioni ci arriva senza problemi. Non credo però che la Fiorentina sia disposta a cederlo”.

Beltran deve togliersi l’aura di bravo ragazzo?

“Si, è un giocatore che forse è troppo generoso…dorebbe avere un po’ più di cinismo”.

Se arrivasse il richiamo del River che farebbe secondo lei?

“Sicuramente una parte del suo cuore è rimasta là, ma comunque si è inserito benissimo a Firenze, come tutti gli argentini. In Argentina comunque farebbe anche fatica a guadagnare quello che guadagna qua. E a Buenos Aires avrebbe la possibilità di tornarci a fine carriera”.

Gol di testa, anche a Roma con la Lazio…qualcosa che ci si aspetta poco da lui?

“Il tempismo e il salto ce li ha…poi comunque un po’ di stazza ce l’ha. Non è uno specialista ma anche nel River ha fatto diversi gol di testa”.