Beltran o Nzola dal 1’? L’argentino è carico ma l’ex Spezia ha la piena ed intatta fiducia del mister 

Quella del centravanti è la sfida più appassionante. Purtroppo Beltran e Nzola non si stanno sfidando a suon di gol, ma c’è comunque attesa per capire chi guiderà l’attacco contro la Juventus. Da una parte il Vikingo, con buona parte della tifoseria al seguito. Dall’altra Nzola che gode ancora di una fiducia intatta da parte dell’allenatore. E allora chi giocherà dal 1’ minuto? Il piatto della bilancia pende leggermente dalla parte di Beltran, ma non è assolutamente escluso dalla lotta l’ex Spezia. L’argentino però è in fiducia. I due gol al Cukaricki gli hanno dato una dimensione diversa, così come il gol contro la Lazio. Vero, annullato. Lo scrive La Nazione.

