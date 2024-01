Beltran-Nzola, la Fiorentina ritrova le due punte ma non la vittoria. Fiorentina-Udinese finisce 2-2

Al 4’ pericoloso contropiede dell’Udinese, chiude in angolo Ranieri. Al 10’ Mandragora perde palla, Fiorentina sbilanciata in avanti, Lovric per Lucca che la ridà a Lovric e firma l’1-0 per l’Udinese, Ranieri e Terracciano non riescono ad intervenire. Al 23’ Quarta e Kayode perdono Lucca che va alla conclusione ma Terracciano salva la Fiorentina dal 2-0. Al 29’ Pereyra prova il secondo palo, Terracciano chiude. Al 36’ punizione battuta bene da Samardzic che non impensierisce il portiere viola. Poco dopo ancora Samardzic che tenta il gol olimpico dalla bandierina. Al 45’ Biraghi crossa dentro per Ikone che ciabatta il pallone (era in posizione di fuorigioco).

Al 47’ Udinese vicino al 2-0, Faraoni chiude su Pereyra alla sua prima in maglia viola. Al 52’ Beltran per Mandragora che va al tiro ma conclusione debole. Al 53’ Faraoni crossa dentro ma non arriva Ikone. Al 56’ Faraoni pennella dentro un pallone sul quale Beltran trova l’incornata vincente dell’1-1. Al 57’ incornata di Biraghi, palla di poco alta sulla traversa. Al 64’ Thauvin batte la punizione Terracciano pasticcia ma con la complicità del palo si salva. Al 73’ Brekalo e Biraghi non fermano Lovric, palla dentro per Thauvin che fa 2-1 per l’Udinese. All’85’ tiro di Beltran, Ferreira la tocca con il braccio. Calcio di rigore per la Fiorentina. Dal dischetto Nzola fa 2-2. Al 92’ Bonaventura colpisce il palo.