Beltran, l’argentino tuttofare è la luce in attacco: al posto di Jack e avanti Belotti?

L’arrivo di Belotti, seppur il Gallo sia in rosa solo da qualche giorno, non ha cancellato i problemi in attacco della Fiorentina in un momento in cui sono molte le nubi che si addensano sui viola. Per Italiano il cancellare l’abulicità del reparto offensivo è una sorta di mantra, ma forse qualcosa comincia a intravedersi.

Il raggio di luce è Lucas Beltran, arrivato in estate per circa 25 milioni, come acquisto fortemente voluto ma che ha anche faticato molto in Serie A fin qui. Beltran ci ha messo un po’ a comprendere il calcio nostrano e quello di Italiano e il tecnico ha cercato di gestirlo al meglio, inserendolo gradualmente negli ingranaggi viola. L’argentino è apparso in crescita, con cinque reti realizzate nelle ultime otto partite, da punta centrale nel 4-2-3-1 oppure da trequartista. Così è stato anche a Lecce, dove addirittura ha ricoperto entrambi i ruoli, ma non da esterno, per metterlo nelle migliori condizioni. Beltran sa attaccare molto bene gli spazi e sa spezzare le linee di passaggio degli avversari ed è forse la nota più positiva di questo periodo, visto anche il calo di Bonaventura. In questo modo, l’argentino potrebbe ricoprire anche stabilmente la zona della trequarti, approfittando del calo vistoso del compagno, magari con Belotti davanti a lui. Lo scrive Repubblica.

LEGGI ANCHE, DAL VIOLA PARK…