“Beltran? La Fiorentina prende il miglior numero 9 d’Argentina. Non so come il River possa sostituirlo”

Santos Turza, osservatore e scopritore di talenti, che conosce bene Lucas Beltran, ha rilasciato un’intervista a Gianlucadimarzio.com, spendendo anche qualche parola sul futuro attaccante della Fiorentina. Queste alcune delle sue dichiarazioni: “Si vedeva sin da piccolo che sarebbe diventato forte. Giocava come 9 o come mezzapunta: mi avevano colpito la sua potenza e la sua intensità”.

Poi ha proseguito: “Beltran è un 9 atipico. Gli piace svariare sul fronte offensivo, è potente e rapido. Sa giocare bene anche lontano dall’area. Non so come il River possa sostituirlo. La Fiorentina prende il miglior 9 d’Argentina”.