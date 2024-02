Beltran il calciatore duttile della Fiorentina, l’argentino è pronto a dare man forte a Belotti 

Lucas Beltran, attaccante viola che si sta rivelando utile per la sua duttilità davanti. Per molte settimane l’argentino ha fatto fatica a inserirsi in un calcio nuovo e in un mondo nuovo, ma poi qualche gol l’ha trovato, anche dal peso specifico notevole nella parte finale del 2023, e da allora le cose per lui sono cambiate dentro la Fiorentina. Intanto, ha preso una posizione di netto privilegio nei confronti di Nzola, con cui si era alternato a fare il punto di riferimento offensivo, quindi Italiano con l’arrivo di Belotti negli ultimi giorni del mercato di gennaio ha accentuato ancora di più la variante tattica che aveva già introdotto per lui nei mesi di “prova”, ovvero quella da trequartista. Beltran, infatti, può agire ora da prima punta (che era e forse è il suo ruolo preferito) e da trequartista alle spalle del centravanti (adesso Belotti), ruolo che dall’Argentina non si sono stupiti di vedere in queste settimane conoscendo bene il tipo di calciatore che è l’ex River Plate.

Da centravanti Beltran le ha giocate tutte fino alla Salernitana, con due gol in Conference League (doppietta al Cukaricki) e uno solo in campionato proprio ai granata campani, con l’argentino che successivamente nel match contro il Verona ha cominciato a piazzarsi sulla trequarti a supporto di Nzola per poi tornare centravanti al posto dell’angolano e da lì segnare la prima delle tre reti decisive in successione (le altre contro Monza e Udinese). Sempre da centravanti, è vero, ma poi più arretrato simil rifinitore, è tornato nelle ultime quattro gare di fila contro Inter, Lecce (a Via del Mare il quinto gol in Serie A, settimo per ora stagionale), Frosinone e Bologna, in modi e tempi differenti e sono state tre partite che hanno esaltato questa sua duttilità tattica per la scelta di Italiano di averlo e volerlo comunque sempre in appoggio a Belotti.

Idea e soluzione che rimangono buone ovviamente anche per l’Empoli, e oggi il tecnico siciliano deciderà dopo la rifinitura al Viola Park lasciandosi un minimo dubbio a domattina come sempre nelle scelte più delicate. Beltran dietro Belotti, per una nuova “B2” che Italiano spera presto dia frutti e risultati più consistenti, è la formula che si prevede al “Castellani” con il sudamericano 2001 in vantaggio su Bonaventura rovesciando quello che è stato a Bologna tre giorni fa. Oppure, Beltran con Bonaventura alle spalle è l’alternativa, anche se ciò comporta la panchina di Belotti, mentre tutto la esclude sempre ad oggi. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, LE PAROLE DI BOCCI