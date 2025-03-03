Beltran esalta Gosens: "Ha portato una mentalità vincente, ti dice sempre le cose in faccia e ti fa venire voglia di vincere"

Gosens ci parla molto prima delle partite

Lucas Beltran, attaccante della Fiorentina, durante la sua intervista a Cronache di Spogliatoio, ha parlato anche di Robin Gosens: "Non mi è capitato spesso in carriera di trovare compagni come lui. È bello avere una persona nel gruppo che ti dà sempre il suo punto di vista e dice le cose in faccia. Ti dice sempre la verità, non vuole dirti per forza una bella parola, ma è diretto e ha portato una mentalità vincente, uno step in più, pensa alla vittoria e ti contagia. Ti fa venire voglia di vincere. Ci parla molto prima delle partite. Sa che quando dobbiamo soffrire, dobbiamo farlo tutti insieme. E la stessa cosa quando invece dobbiamo attaccare".