Beltran? Considerato l’erede di Alvarez, fisico come Lautaro e movimenti da Immobile

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola parla di Lucas Beltran. In Premier League guadagnerebbe di più ma per gli argentini l’Italia ha un fascino particolare. Beltran viene seguito anche da Mancini per un’eventuale naturalizzazione. Non è impossibile, perché il classe 2001 non ha ancora vestito la maglia albiceleste. Beltran è considerato l’erede di Alvarez, è tra Immobile e Lautaro Martinez.

