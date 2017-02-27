Belotti: "Applausi del Franchi? Sono sportivi oltre che tifosi"

Andrea Belotti, autore della doppietta che è valsa il apri al Toro, parla nel post gara:«Gli applausi di tutto il Franchi? Fa sempre piacere ricevere gli applausi da tutta la gente perché vuol dire ch...

Andrea Belotti, autore della doppietta che è valsa il apri al Toro, parla nel post gara:«Gli applausi di tutto il Franchi? Fa sempre piacere ricevere gli applausi da tutta la gente perché vuol dire che sono sportivi oltre che tifosi. E’ il bello del calcio - dice ai microfoni di Premum Sport - All’inizio non riuscivamo a trovare le misure giuste, poi è uscito il cuore di questa squadra e continuando così possiamo toglierci delle soddisfazioni. Punto a vincere la classifica dei cannonieri? Sicuramente, è un mio obiettivo ma se io sono lì è merito di tutti i miei compagni. Potevo segnarne uno in più se non avessi sbagliato il rigore, ma ormai è diventata una routine. Quest’anno non riesco a segnare dal dischetto, lavorerò per migliorare questo aspetto. Pronto per il grande salto? Io sono pronto per il Toro e per fare bene in questa squadra. Io sono onorato di indossare questa maglia poi il futuro non lo conosce nessuno».